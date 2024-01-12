Воспитанников минского детского дома №7 поздравили с новогодними праздниками в рамках марафона «Наши дети»

Новости Беларуси. Благотворительный проект «Наши дети» продлевает время новогодних праздников для детей, продолжает дарить подарки и новые эмоции, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для некоторых организаций марафон добра стал не только ежегодной традицией, но и настоящей крепкой дружбой с детьми.

Важно не только раз в год делать детям подарки, но и проводить с ними время, организовывать активные игры. Несколько лет руководство Национального олимпийского стадиона «Динамо» при участии одноименного футбольного клуба и Белорусской федерации легкой атлетики уделяет внимание столичному детскому дому № 7. Третий год подряд значимой частью праздника стало катание на коньках на базе стадиона «Динамо».

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Это наша прямая обязанность – взрослых – заниматься детьми, дарить им радость. Накануне Нового года, старого Нового года мы должны помнить, что дети ждут чуда. Чудо, которое приносят Дед Мороз, Снегурочка, сказочные герои. Конечно, мы тоже должны участвовать в этом чуде. Поэтому мы встречаемся, дарим им радость, эмоции. Спорт – это физическая нагрузка. Зимой покататься на коньках – это то, что мы должны им предоставить как взрослые. Вот это мы и предоставляем. Но а остальные подарки для того, чтобы им было слаще, веселее и активно жилось.

Много смеха и улыбок – такое времяпровождение детям по душе. Многие ребята хорошо катаются, но, по их словам, научились держаться на льду именно благодаря таким мероприятиям.

Поднимали настроение детишкам Дед Мороз и Снегурочка, а также талисманы клуба и федерации. Организаторы подарили для детского дома технику, которая поможет в быту. Но самое главное – внимание и яркие эмоции.