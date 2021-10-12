Хоккей. «Юность» на выезде уступила «Витебску» в матче чемпионата Беларуси

Центральный поединок дня – матч «Витебска» и «Юности». На правах действующего чемпиона минчане взяли инициативу в свои руки, а на правах хозяев «медведи» не согласились с этой позицией, и первая двадцатиминутка изобиловала острыми моментами и восхищала скоростями. Как раз в такой момент и отличился Денис Кузьмин из «Витебска». Это случилось на 13-й минуте первого периода. После перерыва витебчане увеличили разрыв, исполнителем точного броска стал Никита Ядроец. Итоговый счет – 2:0 в пользу «Витебска».