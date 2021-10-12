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Хоккей. «Юность» на выезде уступила «Витебску» в матче чемпионата Беларуси

12 октября 2021 20:12
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Новости Беларуси. 12 октября состоялись очередные матчи чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Юность» на выезде уступила «Витебску» в матче чемпионата Беларуси-1

Центральный поединок дня – матч «Витебска» и «Юности». На правах действующего чемпиона минчане взяли инициативу в свои руки, а на правах хозяев «медведи» не согласились с этой позицией, и первая двадцатиминутка изобиловала острыми моментами и восхищала скоростями. Как раз в такой момент и отличился Денис Кузьмин из «Витебска». Это случилось на 13-й минуте первого периода. После перерыва витебчане увеличили разрыв, исполнителем точного броска стал Никита Ядроец. Итоговый счет – 2:0 в пользу «Витебска».

Хоккей. «Юность» на выезде уступила «Витебску» в матче чемпионата Беларуси-4

Остальные результаты встреч – на экране.

Хоккей. «Юность» на выезде уступила «Витебску» в матче чемпионата Беларуси-7

В среду, 13 октября, болельщиков ожидают еще три дуэли. «Брест» примет «Гомель», «Неман» – «Металлург», а «Могилев» пожалует к «Лиде».

# Хоккей Беларуси # Никита Ядроец # Денис Кузьмин # Фотофакт

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