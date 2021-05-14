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Гандбол. Даниэль Гордо стал новым тренером «Мешков Брест»

14 мая 2021 18:53
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Новости Беларуси. Гандбольный клуб «Мешков Брест» определился с новым главным тренером. С предстоящего сезона команду возглавит испанский специалист Даниэль Гордо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У 39-летнего функционера большой опыт работы. Он начал тренерскую карьеру в 22 года. В его послужном списке работа с молодежными испанскими командами, сотрудничество с разными взрослыми клубами в родной стране.

Гандбол. Даниэль Гордо стал новым тренером «Мешков Брест»-1

Кроме того, Гордо возглавлял сборную Бразилии, которая квалифицировалась на чемпионат мира-2021. В последнее время Даниэль сосредоточился на работе в португальской федерации, где читал лекции и обучал местных специалистов.

Напомним, в начале мая стало известно, что нынешний рулевой, Рауль Алонсо, покинет «мешковцев» по окончании сезона. Именно с ним команда впервые в истории вышла в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов.

# Гандбол # Рауль Алонсо # Даниэль Гордо # Фотофакт

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