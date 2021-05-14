Гандбол. Даниэль Гордо стал новым тренером «Мешков Брест»

У 39-летнего функционера большой опыт работы. Он начал тренерскую карьеру в 22 года. В его послужном списке работа с молодежными испанскими командами, сотрудничество с разными взрослыми клубами в родной стране.

Новости Беларуси. Гандбольный клуб «Мешков Брест» определился с новым главным тренером. С предстоящего сезона команду возглавит испанский специалист Даниэль Гордо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кроме того, Гордо возглавлял сборную Бразилии, которая квалифицировалась на чемпионат мира-2021. В последнее время Даниэль сосредоточился на работе в португальской федерации, где читал лекции и обучал местных специалистов.

Напомним, в начале мая стало известно, что нынешний рулевой, Рауль Алонсо, покинет «мешковцев» по окончании сезона. Именно с ним команда впервые в истории вышла в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов.