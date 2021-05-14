Футбольный клуб БАТЭ презентовал новую форму

Новости Беларуси. Футбольный клуб БАТЭ посреди сезона представил новые комплекты формы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Презентация прошла на заводе титульного партнера борисовчан.
Новости Беларуси. Футбольный клуб БАТЭ посреди сезона представил новые комплекты формы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Презентация прошла на заводе титульного партнера борисовчан.
Кардинальных изменений в одежде нет. Комплекты выполнены в традиционных цветах – желтом и синем. В презентации поучаствовали защитники БАТЭ – Яков Филипович и Данила Нечаев, а также вратарь борисовчан Антон Чичкан.
15 мая желто-синих ожидает домашняя встреча с «Рухом». Игра впервые в этом сезоне пройдет на «Борисов-Арене».