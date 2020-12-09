Волейболистки «Минчанки» выбыли из кубка ЕКВ

Новости Беларуси. У «Минчанки» еврокубковый путь получился очень непродолжительным, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруски распрощались с Кубком ЕКВ на стадии 1/8 финала.

В выездном противостоянии наш чемпион в пяти сетах уступил венгерскому клубу «Вашаш-Обуда» – 2:3. Примечательно, что отечественные волейболистки взяли первые два сета, но дожать оппонента так и не смогли. У нас самой полезной на площадке оказалась Маргарита Степаненко, набравшая 21 пункт.