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Волейболистки «Минчанки» выбыли из кубка ЕКВ

09 декабря 2020 12:31
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Новости Беларуси. У «Минчанки» еврокубковый путь получился очень непродолжительным, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруски распрощались с Кубком ЕКВ на стадии 1/8 финала.  

Волейболистки «Минчанки» выбыли из кубка ЕКВ-1

В выездном противостоянии наш чемпион в пяти сетах уступил венгерскому клубу «Вашаш-Обуда» – 2:3. Примечательно, что отечественные волейболистки взяли первые два сета, но дожать оппонента так и не смогли. У нас самой полезной на площадке оказалась Маргарита Степаненко, набравшая 21 пункт.   

# Волейбол # Маргарита Степаненко # Фотофакт

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