Волейболистки «Минчанки» проиграли «Сахалину» в Суперлиге

Новости Беларуси. Упущенная победа! Волейболистки «Минчанки» на родном паркете в драматичном матче уступили «Сахалину», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Речь о российской Суперлиге. Первая партия осталась за российской командой 25:23, но потом, следующие две себе в актив занесли подопечные Виктора Гончарова 25:23, 25:11.

Но довести дело до победы «Минчанка» не смогла. Сначала был проигран четвертый сет 22:25, а затем и пятый 9:15. После пяти сыгранных матчей в активе наших волейболисток 5 баллов и 9 строчка в турнирной таблице.

Анна Гришкевич, нападающая ВК «Минчанка»:

В общем, эмоционально играла сложилась прекрасно. Девочки выложились на 100%, но в Суперлиге нет слабых противников.

Нужно играть на пределе возможностей

Сегодня нам чуть-чуть не хватило в конце партии. Мы проиграли, не будем расстраиваться, сделаем выводы и будем дальше играть.