Волейболистки «Минчанки» проиграли девушкам из «Эджзаджибаши» в финальном матче Кубка ЕКВ

Новости Беларуси. Волейбольный клуб «Минчанка» не совладал с турецким «Эджзаджибаши» и во втором финальном матче женского Кубка ЕКВ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Неделю назад в Беларуси подопечные Виктора Гончарова отобрали у грозных соперниц один сет, но проиграли при этом три. 10 апреля в Стамбуле события развивались для минских девушек еще печальнее. Они отдали хозяйкам все три партии с одинаковым счётом 17:25.

Несмотря на то, что равной борьбы в этом финале не получилось, «Минчанка» всё равно может занести сезон себе в актив. Сам факт того, что белорусский клуб подобрался на столь близкое расстояние к европейскому трофею, является для нашего волейбола грандиозным успехом.