Волейболистка Богдана Анисова: «Лучший психолог – это наш тренер»

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» завершила выступление в Лиге чемпионов. Самый престижный турнир стал серьезным испытанием для белорусского клуба, но в то же время очень интересным опытом, сообщили в программе «Неделя спорта». В заключительном матче группы команда Виктора Гончарова принимала дома польский клуб «Будовляны», к сожалению, очередной проигрыш – 1:3. Но в команде признаются, что с каждым поединком чувствуют прогресс в игре.



В нынешнем сезоне одним из лидеров команды стала украинская нападающая Богдана Анисова. Она настоящий локомотив команды. Екатерина Лихошапко познакомилась с волейболисткой поближе.

Екатерина Лихошапко, СТВ:

Богдана, в футболе есть агенты, которые мониторят ситуацию на спортивном рынке и, собственно, заключают контракты. Как вы нашли с «Минчанкой» друг друга?



Богдана Анисова:

У меня тоже есть агент, который ищет мне контракты. «Минчанка» дала запрос, что нужен какой-то игрок и попросила агентов подобрать, т.е. в принципе это все через агентов у меня было. В волейболе все так и происходит.



Екатерина Лихошапко:

Ты стала 4-й доигровщицей в команде. Думала, что кого-то можешь собой заменить, выбить…



Богдана Анисова:

Я сюда ехала играть. Все только доказывать своей игрой. Если я буду где-то лучше, чем кто-то и меня будут ставить в состав, то я только рада буду. Я для этого сюда приехала – для игры.

«Чемпионат России – вызов для меня был» Екатерина Лихошапко:

Ты перешла в команду, потому что команда заявилась в Суперлигу и Лигу чемпионов или еще были какие-то причины?



Богдана Анисова:

Конечно, это было весомо для меня, потому что Россия, все-таки попробовать себя. Лига чемпионов – это самый престижный турнир. Еще было огромным плюсом, что недалеко Украина, недалеко родственники, друзья. В принципе страна, Беларусь, схожи менталитеты. В этом плане тоже был огромный плюс для меня. И чемпионат России – как вызов для меня был.



Екатерина Лихошапко:

Ты до этого играла и в Азербайджане, и в Украине, и в Казахстане…Можешь сравнить, чем отличается наш, белорусский волейбол, от игры в тех странах?



Богдана Анисова:

Сложно оценить…. Сложно сравнить, потому что я играла только на Кубке с белорусскими командами. На самом деле, например, в Азербайджане сейчас чемпионат не очень хороший: там команд уже практически нет, и уровень чемпионата намного ниже стал, чем в тот год, когда я была. Чемпионат Беларуси…Ну, объективно слабее, чем в других странах, в которых я была.



Екатерина Лихошапко:

А где было сложнее всего привыкнуть к условиям?



Богдана Анисова:

Сложновато было на Филиппинах, так как там вечное лето и как бы жарко. Я человек, который к климату очень чувствителен, особенно к жаре. Как правило, мы тренировались днем, в самое пекло, поэтому было тяжеловато. В плане каких-то других стран только языковой барьер был, а проблем как таковых не было.

«Не всегда довольна своей игрой. Всегда есть, куда расти» Екатерина Лихошапко:

Игра в «Минчанке» – это способ заявить о себе или зарабатывание денег?



Богдана Анисова:

Волейбол – это, естественно, спорт и, естественно, он оплачиваем. Ну и, конечно, способ заявить о себе. Это в принципе совместимо.



Екатерина Лихошапко:

Первый сезон в Суперлиге. Понятно, что есть и победы, и поражения. Как команда реагирует на проигрыши? Что Виктор Федорович вам говорит после неудачных матчей?



Богдана Анисова:

По-разному, зависит от игры. Проигрыш проигрышу рознь. Можем бездарно проиграть, а можем проиграть в борьбе. Как правило, если мы бездарно проигрываем, то нам вставляют по полной программе. Рассказывают, что не так, где не так, я считаю, что это правильно. Если в борьбе, то он указывает на наши ошибки, тем не менее, поздравит с хорошей игрой.



Екатерина Лихошапко:

Ты входишь в десятку самых результативных волейболисток российской Суперлиги. Довольна своей игрой по ходу сезона? Или считаешь, что еще есть куда расти?



Богдана Анисова:

Всегда есть, куда расти. Всегда должен был прогресс в любом случае. Где-то довольна, где-то нет. От игры к игре. Все равно я много копаюсь в себе. Не всегда довольна своей игрой.

«Не читаю вообще комментарии» Екатерина Лихошапко:

«Минчанка» очень активная команда. Это касается и социальных сетей. Ваши игры бурно обсуждают всегда, активно комментируют. Как реагируешь на такое? Читаешь ли вообще комментарии?



Богдана Анисова:

Не читаю вообще комментарии. Один раз зашла где-то в начале сезона, после какой-то проигранной игры, прочитала эти все комментарии. Конечно, у каждого человека есть свое мнение на нас, на нашу игру… Стараюсь не читать, чтобы не портить себе настроение. Мне это неинтересно. Как правило, там очень много негативных комментариев, поэтому я туда не захожу. В принципе, если кто-то хочет поддержать либо сказать, что была хорошая игра, несмотря на то, что мы проигрываем, очень много людей пишут в личку, за что им огромное спасибо. Мне этого достаточно. Негатив не хочу читать. «Лучший психолог – это наш тренер» Екатерина Лихошапко:

Есть ли у вас в команде психолог, который перед играми вас настраивает, подбадривает?



Богдана Анисова:

Нет. Лучший психолог – это наш тренер.



Екатерина Лихошапко:

Как он вас подбадривает? Что говорит?



Богдана Анисова:

Выражений не помню, но он всегда говорит, что, несмотря на то, кто против вас стоит, девочки, вы лучшие! Для меня вы лучшие! С каждой командой вы можете играть! Игра может показать абсолютно разный результат. Всегда он нам говорит, что с любой командой можно выходить и работать!



Екатерина Лихошапко:

Перед началом Суперлиги Виктор Федорович говорил, что задачу ставит – попасть в восьмерку сильнейших. У вас, собственно, еще есть шансы попасть в эту самую восьмерку. Как считаешь, сможете ли дотянуть?



Богдана Анисова:

Громких заявлений не хочу делать, но мы постараемся максимально, что от нас зависит. У нас шансы есть, шансы неплохие. Будем биться, для того, чтобы туда попасть.

О переходе в «Минчанку»: «Команда приняла хорошо» Екатерина Лихошапко:

Ты перешла в «Минчанку» в июле 2018-ого, то есть в Беларуси уже более полугода. Расскажи, как прошел твой переход, адаптация в коллективе?



Богдана Анисова:

Все достаточно просто: проще, чем где-либо, потому что один язык, одинаковый менталитет. Команда приняла хорошо, поэтому никаких проблем особых не было: ни в плане разговоров, ни в плане эмоциональном. Дом рядом, все прошло прекрасно. Екатерина Лихошапко:

Скучаешь по дому? Как часто ездишь в Украину?



Богдана Анисова:

Не была ни разу за все это время. Конечно, скучаю, но максимально пытаюсь сюда притащить кого-нибудь: то друзей, то маму, то мужа. Они могут ко мне приехать достаточно просто, чем в любые другие страны. Екатерина Лихошапко:

Как проводишь свое время свободное в Минске, если оно есть?



Богдана Анисова:

Стараюсь максимально восстанавливаться. Это может быть бассейн, сауна. Трачу время на себя. Просто прогулки, возможно, встреча с друзьями, родственниками. У меня есть в Минске друзья, родственники. По-разному, на самом деле, пытаюсь как-то отвлечься от волейбола, потому что волейбола достаточно. В этом сезоне, так точно.



Екатерина Лихошапко:

Вернемся к чемпионату России. Как вообще даются команде все эти перелеты бесконечные, переезды?



Богдана Анисова:

Достаточно сложно, непривычно. Тем не менее, мы держимся, стараемся максимально упростить это все. В аэропортах спим, едим, живем. Тяжело, но мы с этим справляемся. Считаю, достаточно неплохо.