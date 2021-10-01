Волейбол. Суперкубок вернулся минскому «Строителю»

Новости Беларуси. Спустя три года волейбольный Суперкубок возвращается в минский «Строитель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Извечные соперники «Строитель» и «Шахтер» оспаривали главный трофей-2021 30 сентября, и на этот раз минчане не отдали победу. Исход состязания решался в пятой партии – 9:15. И итог – 2:3, «горняки» уступили. Отметим, что к победе «Строителя» привел новый главком Олег Миканович, который сменил на посту Александра Сингаевского.