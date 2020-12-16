Волейбол. «Строитель» покидает Кубок ЕКВ

Новости Беларуси. Волейбольный «Строитель» завершил выступление во втором по значимости европейском кубке – Кубке ЕКВ. Об этом рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В 1/8 финала подопечные Александра Сингаевского в трех сетах уступили чешскому клубу «Дукла». В каждой партии белорусы навязывали борьбу, однако завершить сеты в свою пользу не удавалось – 23:25, 28:30, 21:25. Таким образом, команда завершила выступление в еврокубках и сейчас сосредоточится на чемпионате страны.