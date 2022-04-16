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Волейбол. «Шахтёр» обыграл «Строителя» и стал шестикратным чемпионом Беларуси

16 апреля 2022 19:03
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Новости Беларуси. 16 апреля в столичном Дворце спорта «Уручье» прошел третий поединок финальной серии между столичным «Строителем» и солигорским «Шахтером». Соперники сражались за золотые медали национального волейбольного чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Волейбол. «Шахтёр» обыграл «Строителя» и стал шестикратным чемпионом Беларуси-1

Команда Виктора Бекши вела в серии до трех побед со счетом 2:0 и находилась всего в шаге от заветного титула. Первую партию в сегодняшнем матче выиграл «Шахтер» со счетом 25:21, во второй солигорчане также были сильней 25:18. В третьей солировал «Строитель» – 25:16, но удержать инициативу столичная команда не смогла, уступив в последнем поединке 25:17.  

Волейбол. «Шахтёр» обыграл «Строителя» и стал шестикратным чемпионом Беларуси-4

Итог – 3:1. «Шахтер» стал шестикратным чемпионом Беларуси.  

# Волейбол # Виктор Бекша # Фотофакт

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