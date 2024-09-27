Прямой эфир

Владислав Сакович стал чемпионом мира по тяжёлой атлетике среди юниоров

27 сентября 2024 13:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Владислав Сакович стал чемпионом мира по тяжелой атлетике среди юниоров. Белорусу не было равных в весовой категории до 109 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рывке земляк использовал две попытки из трех. В лучшей покорились 178. Второе упражнение оказалось идеальным. Три выхода на помост – три фиксации. Максимальный результат – 204. Итоговая сумма составила 374 килограмма. Это на 8 больше чем у ближайшего преследователя. Безоговорочное золото. Данный успех стал вовсе не первым. Ранее серебро планетарного форума добыл Игнатий Павлюковец.

# Тяжелая атлетика

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске прошёл семинар для хоккейных судей-стажёров
26 сентября 2024 21:02

В Минске прошёл семинар для хоккейных судей-стажёров

«Динамо-Молодечно» одержало 6 побед в 6 поединках в экстралиге
26 сентября 2024 20:38

«Динамо-Молодечно» одержало 6 побед в 6 поединках в экстралиге

Минское «Динамо» одолело «Куньлунь» в чемпионате КХЛ
26 сентября 2024 20:37

Минское «Динамо» одолело «Куньлунь» в чемпионате КХЛ