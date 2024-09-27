Владислав Сакович стал чемпионом мира по тяжёлой атлетике среди юниоров

Владислав Сакович стал чемпионом мира по тяжелой атлетике среди юниоров. Белорусу не было равных в весовой категории до 109 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рывке земляк использовал две попытки из трех. В лучшей покорились 178. Второе упражнение оказалось идеальным. Три выхода на помост – три фиксации. Максимальный результат – 204. Итоговая сумма составила 374 килограмма. Это на 8 больше чем у ближайшего преследователя. Безоговорочное золото. Данный успех стал вовсе не первым. Ранее серебро планетарного форума добыл Игнатий Павлюковец.