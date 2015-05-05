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Владимир Шантарович: 3 медали, которые мы ставим себе целью на Олимпиаде, ярко просмотрелись на ЧЕ-2015 в Чехии

05 мая 2015 07:30
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Новости Беларуси. Сборную Беларуси по гребле на байдарках и каноэ 4 мая встречали в Национальном аэропорту «Минск». Наши парни и девушки отлично выступили на чемпионате Европы в Чехии, сообщили в программе СТВ-Спорт.

В активе подопечных Владимира Шантаровича 11 наград.

Правда, лишь три из них завоеваны в олимпийских классах судов. Но менее ценными от этого медали не стали. Гребцам предстоит сложный соревновательный год. И начинать его с победы – всегда приятно.    

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:       
Какая разница, в честь какой дистанции звучит гимн страны? Флаг поднимается, гимн звучит. И вот из этих неолимпийских программ потом создаются такие великолепные олимпийские программы! Поэтому меня это не смущает. А три медали, которые мы ставим себе целью на Олимпиаде, они очень ярко просмотрелись на этом рубеже. Поэтому все будет нормально. 

# Гребля # Владимир Шантарович

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