Владимир Шантарович: 3 медали, которые мы ставим себе целью на Олимпиаде, ярко просмотрелись на ЧЕ-2015 в Чехии

Новости Беларуси. Сборную Беларуси по гребле на байдарках и каноэ 4 мая встречали в Национальном аэропорту «Минск». Наши парни и девушки отлично выступили на чемпионате Европы в Чехии, сообщили в программе СТВ-Спорт.

В активе подопечных Владимира Шантаровича 11 наград.

Правда, лишь три из них завоеваны в олимпийских классах судов. Но менее ценными от этого медали не стали. Гребцам предстоит сложный соревновательный год. И начинать его с победы – всегда приятно.

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Какая разница, в честь какой дистанции звучит гимн страны? Флаг поднимается, гимн звучит. И вот из этих неолимпийских программ потом создаются такие великолепные олимпийские программы! Поэтому меня это не смущает. А три медали, которые мы ставим себе целью на Олимпиаде, они очень ярко просмотрелись на этом рубеже. Поэтому все будет нормально.