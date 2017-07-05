Владимир Буре перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии

Новости Беларуси. Владимир Буре находится в одной из клиник США. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Как сообщает pressball.by, тренер по физподготовке национальной сборной Беларуси по хоккею перенес инсульт.
Его госпитализировали две недели назад, около суток 66-летний мужчина был в коме.
Владимир Буре является серебряным и трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр по плаванию, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, чемпионом Европы в эстафете 1970 года.
В 2000 и 2003 годах он стал обладателем Кубка Стэнли в качестве тренера по физподготовке «Нью-Джерси». С 2010 по 2012 год был
Кроме того, Владимир Буре – отец прославленных хоккеистов Павла и Валерия Буре.