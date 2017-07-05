Владимир Буре перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии

Новости Беларуси. Владимир Буре находится в одной из клиник США. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.



Как сообщает pressball.by, тренер по физподготовке национальной сборной Беларуси по хоккею перенес инсульт.

Его госпитализировали две недели назад, около суток 66-летний мужчина был в коме.