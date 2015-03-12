Владимир Бережков, генменеджер ХК «Динамо-Минск»: Искренне считаю, что в проигрыше команды в плей-офф виноват я

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо-Минск» Владимир Бережков.

Владимир Петрович, ваш первый сезон в качестве генменеджера минского «Динамо» закончился рекордными 100 очками в невероятном регулярном сезоне и неудачей в плей-офф. Как считаете, можно было с «Йокеритом» сыграть по-другому?

Владимир Бережков:Можно было бы, если бы сохранили ряд ведущих игроков, которые получили травмы. Решая задачу выхода в плей-офф, команда действовала самоотверженно в течение всего сезона, и все, не щадя живота своего, шли на амбразуру, ломались, бросаясь под шайбу. Поэтому многие игроки, ведущие в том числе, получили травмы.

На встрече с болельщиками по окончании сезона вы взяли вину за проигрыш в плей-офф на себя. Вы действительно так считаете или вы хотите просто снять ответственность вину с тренера и команды?

Владимир Бережков:

Я искренне так считаю, потому что я уверен, что тренеры сделали все возможное с тем составом, который у нее был, с теми игроками, которые у них были в наличии. Собственно говоря, задача генерального менеджера – предоставить им этих игроков. К сожалению, я не смог предоставить полноценный состав, который мог бы конкурировать с составом «Йокерита». Запоминается последнее слово. И, к сожалению, последнее слово было не очень хорошим. Мы, конечно, смазали сезон и выслушали много критики от болельщиков. Естественно, негативная реакция. Все это забывается моментально, все хорошее, но нам есть над чем работать в будущем. Самое легкое сейчас было бы просто поднять руки, уйти и сказать: «Да, у нас было 100 очков. Пусть кто-нибудь другой попробует». И, как сегодня многие хотят, Бережков – в отставку. Если мне скажут уйти, я уйду, безусловно. Но сам я этого делать не буду, потому что считаю, что это будет малодушие. И в следующем сезоне тому, кто может прийти против меня, будет в 100 крат тяжелее. Тяжелее будет повторить тот результат, который был достигнут в этом сезоне.

Самый странный эпизод, по мнению многих, отсутствие Алексея Калюжного в Хельсинки на пятом матче. Такой ответственный матч, а нет капитана. В интернете прошла информация о том, что конфликт капитана случился с легионерами клуба.

Владимир Бережков:

Это лишний раз свидетельствует о легковесности интернета, в том числе не только форумов, но и интернет-ресурсов. То есть журналисты берут на себя ответственность, пишут такую ерунду, чепуху, на самом деле. Потому что когда читаешь, не то, что даже не смешно, а теряется всякое уважение к этим журналистам. Как можно такое написать? Это серьезное обвинение, серьезный камень в огород команды, которая борется на таком высоком уровне. Там и близко ничего не было. И Леша хотел поехать, он хотел выходить на лед. Мы долго советовались, впереди же все-таки сборная, чемпионат мира, а мы могли бы его сломать. И сломать надолго, на много месяцев. И тогда бы сборная осталась без капитана. А этот чемпионат мира является решающим в плане рейтинга и отбора на Олимпиаду. Важнее турнира в этом сезоне для нас нет, для белорусского хоккея. Вот если бы мы взяли Калюжного, затейпировали, закололи и сказали, чтобы он шел в бой, и потом он где-нибудь на восьмой минуте бы сломался, вот это было бы безответственно.

Остается ли в клубе Любомир Покович и насколько важен словацкий специалист для команды?

Владимир Бережков:

Это самый сложный вопрос, самый больной и самый главный. Мы над ним очень сейчас тесно и плотно работаем. Но, в принципе, Любомир высказал намерение уйти из команды по той причине, что, как он считает, он уже устал, он много лет работает в «Динамо» – три года. Этого достаточно, с его точки зрения. И он хочет уступить место кому-то еще, кто придет со свежими новыми идеями. На мой взгляд, Любомиру удалось создать коллектив единомышленников в тренерском штабе. И уважение со стороны хоккеистов к нему абсолютное. Многие хоккеисты, в том числе один из хоккеистов – Джонатан Чичу, у которого богатая карьера за плечами, который прошел НХЛ и был лучшим снайпером НХЛ в составе «Сан Хосе», он назвал Любомира лучшим тренером в его карьере.

Давайте перейдем к теме селекции. Многие здесь отмечают вашу очень удачную работу на трансферном рынке. Практически все легионеры, пополнившие состав команды, сработали в усиление. Бэйлен, Чичу, Эллисон вообще стали любимцами не только команды, наверное, но и всех болельщиков. Что ждать этим летом, какие позиции планируете усилить?

Владимир Бережков:

В первую очередь вратарь. Нам нужен голкипер № 1, нужен голкипер, который бы отражал 93-95% бросков при нынешнем уровне нашей защиты. И нам необходимо искать вратаря такого плана, как Коварж в «Автомобилисте», который тянет и тащит, казалось бы, безнадежное, просто выручает, становится героем. Без геройства на задней линии, собственно говоря, в плей-офф делать нечего.

Второе. Нам нужен такой мощный защитник, который способен играть под давлением, способен играть в позиционной обороне, когда соперник давит. Так, как звено Коукала было, скажем, Мозес в первом раунде плей-офф, когда у нас просто у защитников не хватало мощи, не хватало дыхания и навыков, чтобы забрать шайбу.

Кстати, один из гостей нашей программы, главный редактор портала by.tribuna.com Олег Горунович считает, что вам нужно извиниться перед прежним руководством «Динамо». Это именно связано с легионерами. Цитирую: «Бережков критиковал руководство «Динамо» за натурализацию игроков, за обилие легионеров. В принципе, у нас сейчас ничего не поменялось, картина та же, только результат получше».

Владимир Бережков:

Это лишний раз говорит о безответственности этих заявлений, потому что, собственно говоря, я могу вам сказать, что поменялось. Во-первых, поменялась формула. Когда мы играли в плей-офф с «Локомотивом» и московским «Динамо», у нас было на порядок больше легионеров и лимита на них вообще не существовало. Кроме того, зарплатный бюджет команды тогда и сейчас несопоставим. Тогда он был на 25% больше. Что такое 25% зарплатного бюджета? Это целая пятерка игроков, которых нам не хватило, как в матче с «Йокеритом». Эти 25% мы направили на развитие детско-юношеского хоккея. В этом году мы увеличили помощь детско-юношескому хоккею в 10 раз. И, собственно говоря, то, что мне пришлось делать некоторые приобретения, изобретения в плане формулы, в плане паспортизации, я думаю, что за одного игрока, которому мы дали паспорт в этом году (Ника Бэйлена), не стыдно никому. И это очень хорошее приобретение для всего белорусского хоккея. Это был единичный случай, за который мне нисколько не стыдно, не хочется просить прощения ни у кого.

Первый матч полуфинальной серии чемпионата Беларуси между «Гомелем» и «Юностью» вошел в историю хоккея. И это не преувеличение. Поединок длился рекордные для нашей страны 165 минут и 11 секунд чистого времени.

Начался в 17 часов, а завершился почти в полдвенадцатого ночи. Лишь в шестом овертайме этой игры победу хоккеистам «Юности» принес точный бросок Кирющенкова. Половины зрителей на трибунах к этому моменту уже не было, но возьмется ли кто-то обвинить их в этом?

Возвращаясь к историческому контексту, матч стал третьим по продолжительности в мировом хоккее. Рекорд принадлежит плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли.

В далеком 1936 году победная шайба в игре «Детройт Ред Уингз» – «Монреаль Марунз» была заброшена на 177-й минуте. «Красные крылья» в тот год, кстати, выиграли Кубок Стэнли. Как получится у «Юности» с Президентским Кубком, узнаем в конце марта.

Владимир Петрович, второй, третий, четвертый, пятый овертайм. А игра все не кончается. Можете представить, что чувствуют игроки и какие качества в таких матчах выходят на первый план?

Владимир Бережков:

Есть разные точки зрения на сей счет. Но я наблюдал этот матч с удовольствием на протяжении всего времени, вплоть до последней минуты. Более того, скажу вам, что я поймал себя на мысли, что мне хотелось, чтобы он еще дальше продолжался, чтобы был установлен рекорд. Хоккея много не бывает. Это действительно был великолепный матч, обе команды действовали строго, самоотверженно. Конечно, «сушили» игру, конечно, было много оборонительного хоккея, но это была настолько высокая ответственность. И в конце апофеоз, когда Кирющенков получает травму, уходит, его обкалывают, и, в принципе, он должен был, по сути дела, прекратить борьбу и отдыхать, готовиться к реабилитации, и вдруг он выходит на лед и сразу забивает гол, причем красивый гол. Это дорого стоит, это в учебники и самые большие рекламные проспекты белорусского чемпионата. Это ярко.

Владимир Петрович, вы следите, наверное, за чемпионатом все-таки с точки зрения поиска неких талантов для «Динамо». Кого-то выделить можете?

Владимир Бережков:

Сейчас не хочу никого выделять. Мы с трелями биноклями сейчас и на «Чижовке», в Солигорске. Видим, наблюдаем, кто в этих экстремальных условиях, при большом давлении, кто выживает, кто забивает. Потому что одно дело – регулярный чемпионат, другое дело – плей-офф, когда все обостряется. И нам сейчас очень важно никому не дать никакой форы, никого ни в чем не обнадеживать. Я даже смотрю за Михалевым в Солигорске.

Собственно, фамилии я и не ожидал услышать. Но есть перспективные? Есть за кем следить?

Владимир Бережков:

Есть, конечно. Есть ребята и в МХЛ, и в чемпионате Беларуси. Есть ребята, которые будут приглашены на сборы, будут просматриваться.

На неделе стал известен календарь игр сборной Беларуси на молодежном чемпионате мира. В конце декабря подопечные Павла Перепехина сразятся со сверстниками из Финляндии, Словакии, России и Чехии.

Для выхода в плей-офф необходимо занять в группе место не ниже четвертого. В противном случае нашим парням предстоят стыковые матчи с неудачником другой группы за право остаться в элите.

Впервые за долгие годы наша молодежная сборная, костяк которой составляют игроки «Динамо-Шинника», вернулась в элиту мирового хоккея. Как вы считаете, это совпадение?

Владимир Бережков:

Нет, это никакое не совпадение. Мы такую цель ставили, когда переформатировали «Динамо-Шинник» в базовую команду молодежной сборной. В принципе, мы там запретили игроков старше 20 лет. Там трое хоккеистов были у нас 1994 года рождения. Остальные все 1995 года. И это была основная задача, которая стояла перед Павлом Перепехиным, – наиграть состав к чемпионату мира в Дивизионе 1. Дальше многие нас упрекали в том, что мы уже не были готовы к плей-офф, что мы подошли к плей-офф в МХЛ в таком ослабленном составе. Но все-таки главная задача была другая, иная. Мы и вошли в плей-офф, но в то же время мы решили главную задачу. Более того, мы не стали никоим образом форсировать, что-то менять и приглашать возрастных игроков дальше, и это было сделано специально. Напротив, мы подтягивали молодежь из «Динамо-Раубичей» для того, чтобы давать практику парням, которые будут и в следующем сезоне готовиться к чемпионату мира уже в элите, и в то же время готовиться к чемпионату мира до 18 лет, молодежного, в апреле. Тоже очень ответственное соревнование. Мы целиком, как я считаю, в этом году оправдываем свое название базового клуба национальных команд. Не одной, а в том числе и юношеской, и молодежной.