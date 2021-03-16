Владимир Базанов: я за развитие женского футбола. Перспектива очень огромная

На начальном этапе в турнире приняли участия 1 629 дружин, это более 5 000 мальчиков и девочек со всей Беларуси.

Новости Беларуси. Победители региональных отборочных соревнований «Кожаный мяч» собрались в Минске, чтобы определить, кто же лучший из лучших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До главного этапа дошли самые мастеровитые. Лучшие дружины станут известны 19 марта, пока же матчи проходят в группах. Причем параллельно играют сразу три возраста. Следует отметить, что нынче свое мастерство демонстрируют юные футболисты, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях.

Владимир Базанов, председатель Белорусской федерации футбола:

В таком возрасте самое главное, чтобы ребенок занимался. Из этих ребят, возможно, кто-то будет играть за наши молодежные команды U-18, U-19 и, возможно, наденет майку и национальной сборной.

Я за развитие женского футбола. Я вам скажу, что перспектива очень огромная. Футбольный клуб «Минск» своими результатами в Лиге чемпионов добился того, что в этом году от Республики Беларусь будут выступать два клуба женских.