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«Визит команд России для нас очень радостен». Лида принимает международный турнир «Спешиал Олимпикс»

16 мая 2023 20:15
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Международный турнир по футболу «Спешиал Олимпикс» принимает Лида. Данный проект предназначен для людей с особенностями психофизического развития, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2023 году республиканские соревнования расширили свою географию и изменили статус. Теперь они международные. Помимо пяти коллективов из Беларуси, участие принимают и шесть российских команд.  

«Визит команд России для нас очень радостен». Лида принимает международный турнир «Спешиал Олимпикс»-1

Ребята являются воспитанниками специальных школ и домов интернатов для лиц с особенностями развития. Однако это не является преградой для занятий. Ведь именно спорт помогает адаптации в социуме. Проект проходит при поддержке Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации футбола. Участники, помимо положительных эмоций и спортивного опыта, получат ценные призы.  

«Визит команд России для нас очень радостен». Лида принимает международный турнир «Спешиал Олимпикс»-4

Лариса Таболина, исполнительный директор общественного объединения «Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс»:  
Мы, конечно, думаем, верим, надеемся, что ребята просто подружатся, завяжут новые дружеские контакты. Мы недавно были в Республике Татарстан на открытых играх Специальной Олимпиады России, и тоже наши ребята там достойно представили Республику Беларусь. Поэтому этот ответный визит команд Российской Федерации для нас очень радостен и почетен.  

«Визит команд России для нас очень радостен». Лида принимает международный турнир «Спешиал Олимпикс»-7

Ребята соревнуются в трех дивизионах. Поединки проходят по круговой системе, триумфаторы станут известны в четверг, 18 мая. Также определят победителей в трех номинациях: лучший вратарь, нападающий и защитник.  

# Спортивные соревнования # Лариса Таболина # Фотофакт

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