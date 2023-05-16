«Визит команд России для нас очень радостен». Лида принимает международный турнир «Спешиал Олимпикс»

Международный турнир по футболу «Спешиал Олимпикс» принимает Лида. Данный проект предназначен для людей с особенностями психофизического развития, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2023 году республиканские соревнования расширили свою географию и изменили статус. Теперь они международные. Помимо пяти коллективов из Беларуси, участие принимают и шесть российских команд.

Ребята являются воспитанниками специальных школ и домов интернатов для лиц с особенностями развития. Однако это не является преградой для занятий. Ведь именно спорт помогает адаптации в социуме. Проект проходит при поддержке Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации футбола. Участники, помимо положительных эмоций и спортивного опыта, получат ценные призы.

Лариса Таболина, исполнительный директор общественного объединения «Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс»:

Мы, конечно, думаем, верим, надеемся, что ребята просто подружатся, завяжут новые дружеские контакты. Мы недавно были в Республике Татарстан на открытых играх Специальной Олимпиады России, и тоже наши ребята там достойно представили Республику Беларусь. Поэтому этот ответный визит команд Российской Федерации для нас очень радостен и почетен.