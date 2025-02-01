«Юность» обыграла «Химик» в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данная виктория укрепила минчан на вершине турнирной таблицы. Но начался поединок для хозяев не лучшим образом. В середине первого периода отличился Кашкар. На второй отрезок подопечные Сергея Стася вышли предельно мотивированными. Полное игровое преимущество – они сумели компенсировать в три шайбы. Точные броски нанесли Парфенюк, Достанко и Маманович. Для последнего взятие ворот оказалось первым в национальном первенстве. Имея отрыв в 2 шайбы, столичный клуб не сбавлял обороты. На старте третьего периода Кучкин сделал отрыв комфортным. Однако последнее слово осталось за «Химиком». Макаров попытался реанимировать интригу. После этого цифры на табло не менялись. Победа за «Юностью» – 4:2. Из других итогов тура нужно отметить обилие голов в «Солигорске» и «Гродно». «Неман» после успеха вернулся на второе место в таблице.