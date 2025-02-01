«Гродно-93» обыграло «Борисфен» на мужском ЧБ по баскетболу

«Гродно-93» обыграло «Борисфен» в центральной встрече мужского чемпионата Беларуси по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встреча первой и второй команд получилась не сильно волнительной. Все из-за того, что представители Могилева провалили первую четверть. На небольшой перерыв хозяева оправились с более чем комфортным преимуществом – 26:8, а затем забрали и второй отрезок, но скромнее +2. В оставшееся время «Борисфен» попытался ликвидировать отставание. Удалось уйти только от разгрома. Финальный счет – 80:68 в пользу «Гродно». Во втором поединке «Минск» перебросал «Рубон».