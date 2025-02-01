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Минское «Динамо» по буллитам уступило «Ак Барсу» в чемпионате КХЛ 3х3

01 февраля 2025 13:43
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Минское «Динамо» сыграло два матча в чемпионате КХЛ 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вначале «зубры» мерились силами с «АК Барсом». Соперники подобрались достойные. Судьба поединка решилась в серии буллитов. Точнее были россияне – 3:2. Затем белорусы камня на камне не оставили от «Барыса». Дружина из Казахстана противостояла на равных считанные минуты. Затем преимущество подопечных Павла Перепехина росло как на дрожжах. Финальные цифры – 12:3. В турнирной таблице «Динамо» идет на втором месте в своей группе.

# Хоккей

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