Виталий Лютыч об игре соперников из «Автодора»: «Совершают иногда бездумные броски»

Новости Беларуси. Минские «Цмоки» одержали победу в матче чемпионата Единой лиги ВТБ. На домашнем паркете «драконы» одолели баскетболистов саратовского «Автодора», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К большому перерыву минский клуб вел с разницей в три очка. В третьей и четвертой 10-минутках «драконы» действовали непривычно хладнокровно, не дав соперникам ни единого шанса. Преимущество хозяев паркета достигало даже 14 очков.

В итоге финальная сирена зафиксировала счет 88:80. Это третья победа «драконов» в этом чемпионате, правда, уйти с последнего места не в турнирной таблице, пока не удалось.