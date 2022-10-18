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Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Гвадалахаре

18 октября 2022 12:42
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Новости Беларуси. 37-я ракетка мира Виктория Азаренко успешно миновала первый круг мексиканского турнира в Гвадалахаре. Она без особого труда выбила из борьбы теннисистку второй сотни россиянку Элину Аванесян, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Гвадалахаре-1

Поединок продолжался 1 час и 26 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2. Место в 1/8 белоруска оспорит с первой сеяной Паулой Бадосой, 8-я позиция табеле о рангах. Во втором круге также сыграет и наша Арина Соболенко, которая скрестит ракетку с представительницей России Людмилой Самсоновой, 22-я позиция WTA. Поединки запланированы на вечер среды.

# Теннис # Виктория Азаренко # Элина Аванесян # Паула Бадоса # Арина Соболенко # Людмила Самсонова # Фотофакт

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