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Виктория Азаренко вышла в полуфинал US Open: «Если честно, я не считаю победы»

10 сентября 2020 15:57
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Виктория Азаренко – в полуфинале US Open. Для того чтобы оказаться в четверке лучших теннисисток Открытого чемпионата США, белоруска приложила минимум усилий, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Виктория Азаренко вышла в полуфинал US Open: «Если честно, я не считаю победы»-1

В одной четвертой наша спортсменка мерилась силами с Элизе Мертенс. В мировой классификации бельгийка располагается на 9 строк выше. От того удивительнее, что она выглядела практически беспомощно. По сути, на корте была лишь Азаренко. Для того чтобы пройти оппонентку, Виктории понадобилось немногим более часа. Обратите внимание на счет по сетам – 6:0, 6:1. Нынешний успех стал для белоруски уже 10-м к ряду после возобновления сезона.  

Виктория Азаренко вышла в полуфинал US Open: «Если честно, я не считаю победы»-4

Виктория Азаренко, полуфиналистка US Open:
Если честно, я не считаю победы. И не хочу заглядывать в прошлое – в этом нет смысла. Сейчас я просто с радостью подхожу к каждому матчу, как будто каждый раз решаю загадку. Это мотивирует меня на упорную работу.  

Виктория Азаренко вышла в полуфинал US Open: «Если честно, я не считаю победы»-7

В полуфинале Азаренко сыграет с 8-й ракеткой планеты, американкой Сереной Уильямс. Соперницы встречались лицом к лицу 22 раза. Виктория побеждала только четырежды.   

# Теннис # Виктория Азаренко # Элизе Мертенс # Серена Уильямс # Фотофакт

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