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Виктория Азаренко уверенно прошла во второй раунд «Australian Open», Ольга Говорцова выбыла

19 января 2016 14:02
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Новости Австралии. Австралийский Мельбурн в эти дни стал теннисной столицей мира. Самые сильные спортсмены тут проводят свои поединки турнира Большого шлема – «Australian Open».

Виктория Азаренко в игре с бельгийкой Элисон ван Эйтванк особых проблем не испытала. Белорусская теннисистка не отдала оппонентке ни одного гейма и с легкостью прошла в другой раунд.

А вот другая наша теннисистка – Ольга Говорцова – выступила не так удачно. Первый же поединок в Австралии оказался для нее последним. Обидчицей нашей спортсменки стала немка Татьяна Мария. Она в двух сетах переиграла Говорцову – 6:4, 6:3.

Днем ранее еще одна белорусская теннисистка – Александра Соснович – сумела переиграть россиянку Евгению Родину и выйти в следующий раунд турнира, где противостоять белоруске будет Мария Шарапова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Виктория Азаренко # Теннис

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