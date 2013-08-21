Виктория Азаренко провела мастер-класс в Нью-Йорке и внесла $10 тысяч в образовательную программу для юниоров

Новости США. За неделю до старта в Открытом чемпионате США Виктория Азаренко провела часовой мастер-класс в Гарлеме, округе Нью-Йорка. Белорусская теннисистка приехала на место будущих сражений в ранге победительницы турнира в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Прежде, чем приступить к тренировках, Виктория решила расслабиться и пообщаться с поколением next. Наша прима сделала вклад в образовательную программу для юниоров на сумму 10 тысяч долларов.

Виктория Азаренко:

Это было занимательно. Я все еще взволнована. Дети были очень организованы и увлечены. Если я смогла дать им что-то ценное, чтобы вдохновить их, значит моя миссия выполнена.

В Гарлеме я впервые. Отрадно видеть, что в теннисе растет новое поколение и тренеры делают большую работу, мотивируя детей. Я надеюсь, что эта программа будет развиваться.