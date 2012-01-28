Виктория Азаренко – победительница Australian Open и первая ракетка мира. Путь к успеху

Сегодняшняя игра была очень волнительной для Азаренко. И поначалу белоруска уступала сопернице. Однако затем Виктория собралась и выиграла первый сет – 6:3.

Во второй партии наша талантливая теннисистка сразу заиграла очень уверенно и агрессивно, взяв подачу соперницы, а затем уже не упускала преимущества. Счет – 6:0.

После этой победы Виктория Азаренко вышла вперед в личных встречах с Марией Шараповой.

На торжественной церемонии награждения в Мельбурне 22-летняя минчанка очень волновалась. Первыми победными словами стали слова благодарности.

Виктория Азаренко, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Я бы хотела поблагодарить свою команду, которая все это время поддерживала меня. Они верили в меня и заставляли чувствовать уверенность. Благодаря вам я стою сегодня здесь с этим трофеем в руках.

После успеха на кортах «Мельбурн Парка» в победном списке Виктории Азаренко стало 10 чемпионских титулов в одиночном разряде Женской теннисной ассоциации. Ранее она выиграла турниры в Брисбене, Майами и Мемфисе, Москве, Стэнфорде, Сиднее. Кроме того, она шесть раз выигрывала турниры в женском парном разряде и дважды в смешанном.

В 2005-ом белоруска была признана лучшей молодой теннисисткой года, а в юниорском рейтинге она числилась 1-ой ракеткой мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В прошлом году имя Виктории Азаренко прозвучало в финале Кубка Кремля, где она выиграла эти соревнования. Лучшей белорусской теннисистке после этой победы Александр Лукашенко вручил удостоверение заслуженного мастера спорта. В ответ Виктория Азаренко подарила президенту теннисную ракетку.

Виктория Азаренко, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

В первую очередь, Александр Григорьевич, разрешите Вам подарить мою ракетку. Этой ракеткой я выиграла турнир в Москве. Это для меня очень большая победа. И не только для меня, но и для всей страны. Я хочу Вам подарить эту ракетку.

Глава государства неоднократно говорил о значимости спортивных побед, ведь это не только высокие достижения для самих спортсменов, это – имидж и гордость страны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Чтобы победы наших спортсменов делали страну более известной и авторитетной в мире, чтобы поднимали дух нашего народа, сплачивали нацию чувством гордости, когда на международных соревнованиях звучит белорусский гимн и поднимается наш флаг.

В Беларуси спорту оказывается серьезная поддержка. Созданы все условия. Строятся современные объекты. Корты, как профессиональные, так и любительские, прописываются во всех городах и районах страны и все больше ребят увлекаются этой энергичной игрой.

Юным спортсменам есть с кого брать пример. Виктория Азаренко – воспитанница минской школы тенниса. Она впервые взяла в руки ракетку в 7-летнем возрасте. И сейчас стала первой ракеткой мира.

Теннисистка:

Азаренко – это игрок, с которого я бы очень хотела брать пример, потому что она великолепно играет. Я хотела бы ей подражать. Хотела бы в будущем быть как она. Моя мечта и стремление – быть такой, как она.

Белоруска Виктория Азаренко стала 41-й теннисисткой, выигравшей турнир серии «Большого шлема». С понедельника ее имя официально займет первую строку в рейтинге WTА, чего еще не добивалась ни одна наша теннисистка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту новость белорусы приняли с радостью и гордостью.

Минчане:

Мы очень счастливы. Это волнительный момент. Это прекрасно, что она стала первой ракеткой мира. Поздравляем ее, желаем ей всех успехов, чтобы побольше было у нас таких побед и таких талантливых людей. И спасибо ей.

Это очень приятно и здорово. Дай Бог ей удачи во всех делах. Надеемся на новые победы.

Хочется поздравить ее. Пожелать успехов, чтобы она как можно дольше держалась на первой строчке.