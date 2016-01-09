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Виктория Азаренко одержала победу на теннисом турнире в Брисбене и вернется в топ-20 рейтинга

09 января 2016 13:10
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Новости Австралии. За нее болела вся Беларусь и она победила. Виктория Азаренко во второй раз в карьере выиграла теннисный турнир категории «Премьер» в австралийском Брисбене.

9 января в решающем поединке белоруска играла против десятой ракетки планеты немки Ангелики Кербер и добилась преимущества в двух сетах – 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час и 14 минут.

Победив в финале, Виктория Азаренко заработала 193 тысячи долларов и 479 рейтинговых очков. Это позволит ей вернуться в топ-20 мирового рейтинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Виктория Азаренко # Теннис

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