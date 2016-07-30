Вертолётные гонки, парашютный десант и авиашоу: на аэродроме «Боровая» соревнуются команды из Беларуси, России, Украины и Чехии

Новости Беларуси. Тринадцать вертолетных команд, почти три десятка парашютистов и незабываемое авиашоу в исполнении летчиков ДОСААФ и военной авиации. На аэродроме «Боровая» стартовал двухдневный фестиваль авиаспорта. Посетителей ждали прогулки по небу на воздушном шаре и фото с самым большим вертолетом в мире – Ми-26, который, к слову, засветился в легендарном фильме «Крепкий орешек». Обо всех сюрпризах организаторов – корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Субботнее утро. Аэродром «Боровая». Взгляды зрителей устремлены в небо. Воздушные художники – летчики ДОССАФ и Вооруженных сил Беларуси – выписывают невообразимые фигуры в воздухе. Наряду с учебными Л-39 и боевые штурмовики Як-130.

Воздушную эстафету перенимают парашютисты. На высоте в 4,5 километров сложить фигуру пытались 40 спортсменов, чтобы уже завтра установить национальный рекорд. Среди смельчаков и Артур Куницкий. За плечами у него 3 тысячи прыжков, а на плечах – почти 16 кг обмундирования.

Артур Куницкий, парашютист:

Мы все действуем, как один организм. Поэтому важно понимание на уроне мыслей. Все видят, все подстраиваются – тогда все получается.

Сегодня в небо парашютистов поднимал вертолет Ми-8, а вот завтра его сменит самый большой в мире винтокрылый – Ми-26, который всемирно известен по голливудскому блокбастеру «Крепкий орешек – 5».

Пока парашютисты лишь тренируются установить рекорд, на земле к вертолетным гонкам готовятся экипажи. У них есть одна попытка проявить себя.

Соревноваться в Беларусь прилетели 13 экипажей из Украины, Чехии и России. И если чешская сборная – новичок, то россияне – признанные мастера. Так, Юрий Яблоков, рекордсмен не только в авиаспорте, но и в жизни – он папа шестерых детей.

Юрий Яблоков, пилот-спортсмен:

Любое ненужное движение ручкой, буквально на 0,5 сантиметров, приводит к разбалтыванию груза. Соответственно, результат может быть в разы хуже сразу же.

У всех команд есть свои приметы и суеверия. Кто-то не надевает новую форму перед полетами и избегает черных кошек, а вот летчики сборной Беларуси не дают интервью, предпочитая показывать свое мастерство в небе.

Алёна Сырова, СТВ:

За нашей спиной скрестили лопасти экипажи из Беларуси и России. Их задача: как можно быстрее опустить груз в заданную точку с высоты 8 метров. Что ж, посмотрим, кто окажется быстрее!

Разумеется, не последнюю роль, как и в любых соревнованиях, играет поддержка зрителей. У белорусов она колоссальная, потому не удивительно, что в этом воздушном сражении верх взяли наши соотечественники.

Гость мероприятия:

Мы впервые наблюдаем вертолетные гонки. Прекрасное настроение, и очень хочется, чтобы белорусы выиграли! Шансы есть!

Завтра пройдет финал вторых белорусских вертолетных гонок, и мы узнаем имя победителя. Однако главным достижением дня сегодняшнего можно без преувеличения назвать несколько тысяч покоренных авиаспортом сердец.