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Вера Лапко вышла в полуфинал турнира Engie Open Saint-Gaudens

18 мая 2018 13:58
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Вера Лапко прошла в полуфинал турнира во Франции Engie Open Saint-Gaudens.  

Белорусская спортсменка (93 WTA), посеянная под первым номером, является фавориткой турнира в Сен-Годенсе.  

В первом круге 19-летняя теннисистка встретилась с Фионой Ферро (262 WTA). Белоруска победила француженку в двух сетах со счётом 7:6(5), 6:4. Матч продолжался почти 2 часа.  

В двухсетовом матче второго круга Лапко одолела 23-летнюю представительницу Румынии Ирину Марию Бара (167 WTA) со счётом 6:4, 6:2. Противостояние длилось 1 час 33 минуты.  

В четвертьфинале белорусская спортсменка сыграла с украинской теннисисткой Катариной Завацкой (229 WTA). В двухсетовом поединке, который продолжался 1 час 4 минуты, Лапко победила Завацкую со счётом 6:0, 6:4.  

В полуфинале Вера Лапко сыграет с представительницей Австралии Джейми Форлис (224 WTA).  

# Теннис # Вера Лапко # Фиона Ферро # Ирина Мария Бара # Катарина Завацкая # Джейми Форлис

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