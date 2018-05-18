Вера Лапко вышла в полуфинал турнира Engie Open Saint-Gaudens

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Вера Лапко прошла в полуфинал турнира во Франции Engie Open Saint-Gaudens.

Белорусская спортсменка (93 WTA), посеянная под первым номером, является фавориткой турнира в Сен-Годенсе.

В первом круге 19-летняя теннисистка встретилась с Фионой Ферро (262 WTA). Белоруска победила француженку в двух сетах со счётом 7:6(5), 6:4. Матч продолжался почти 2 часа.

В двухсетовом матче второго круга Лапко одолела 23-летнюю представительницу Румынии Ирину Марию Бара (167 WTA) со счётом 6:4, 6:2. Противостояние длилось 1 час 33 минуты.

В четвертьфинале белорусская спортсменка сыграла с украинской теннисисткой Катариной Завацкой (229 WTA). В двухсетовом поединке, который продолжался 1 час 4 минуты, Лапко победила Завацкую со счётом 6:0, 6:4.

В полуфинале Вера Лапко сыграет с представительницей Австралии Джейми Форлис (224 WTA).