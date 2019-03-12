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«Важно подчеркнуть вопросы толерантности». II Европейские игры презентуют в штаб-квартире ООН в апреле

12 марта 2019 11:14
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Новости Беларуси. II Европейские игры в апреле презентуют в штаб-квартире ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Важно подчеркнуть вопросы толерантности». II Европейские игры презентуют в штаб-квартире ООН в апреле-1

Соответствующий документ подписан 12 марта в Минске. Программа визита включает открытие тематической фотовыставки, где будут представлены достижения и громкие победы белорусских спортсменов, а также другая информация об играх. Обсудят стороны и глобальные задачи, которые стоят перед мировым сообществом.

«Важно подчеркнуть вопросы толерантности». II Европейские игры презентуют в штаб-квартире ООН в апреле-4

Иоанна Казана-Вишневецкий, Постоянный координатор ООН в Беларуси:
Я думаю, что важно подчеркнуть вопросы толерантности, инклюзии, равных возможностей, а также сделать эти игры «зелеными», устойчивыми в отношении окружающей среды.

«Важно подчеркнуть вопросы толерантности». II Европейские игры презентуют в штаб-квартире ООН в апреле-7

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
После завершения игр мы сразу приступаем к подготовке очередного чемпионата мира по хоккею. За ним следует Всемирная шахматная олимпиада – очень масштабное мероприятие. Сегодня мы закладываем фундамент в будущее спортивное на уровне Европы.

Во время спортивного форума стороны уделят особое внимание профилактике ВИЧ и СПИД. Так, в фан-зонах и на крупнейших соревновательных площадках будут организованы пункты, где каждый желающий сможет самостоятельно пройти экспресс-тест.

Кстати, до спортивного форума остается 101 день.

«Важно подчеркнуть вопросы толерантности». II Европейские игры презентуют в штаб-квартире ООН в апреле-10

# Европейские игры # Иоанна Казана-Вишневецкий # Георгий Катулин # Фотофакт

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