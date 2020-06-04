Вадим Девятовский о ЧБ: «Это будет главное спортивное событие лёгкой атлетики»

В турнире примут участие лучшие спортсмены страны. Домашний турнир станет проверочным для наших ведущих атлетов. А те, кто покажут результат, соответствующий пьедесталу прошлой Олимпиады, получат внушительные денежные бонусы. Федерация легкой атлетики обещает, что атмосфера чемпионата Беларуси будет приближена к олимпийской.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Сегодня на пресс-конференции мы говорим и о чемпионате страны, мы говорим, что это будет главное спортивное событие легкой атлетики. Я даже не побоялся бы сказать, что за рамками Беларуси будут следить, и к нам уже страны присоединяются, просят, чтобы была возможность участвовать на чемпионате Беларуси. Это очень важно.

Мы хотим узнать, как они подготовились. Понятно, что атмосферу Олимпийских игр вряд ли кто-то заменит, но мы об этом сегодня подробно расскажем, что мы сделаем для того, чтобы это был настоящий праздник легкой атлетики.