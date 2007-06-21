В Якутске продолжается Чемпионат мира по стоклеточным шашкам среди женщин

Мы по-прежнему следим за выступлением международного гроссмейстера, дважды "серебряного" призера первенств планеты - белоруски Ирины Пашкевич.Накануне спортсменки сыграли поединки 8 тура. Пашкевич встречалась с украинкой Ольгой Балтажи. Однако выявить победительницу в их противостоянии не удалось. Впрочем, очко, которое Балтажи заработала в этой игре, стало 12-ым, и помогло ей выйти в лидеры чемпионата. У Ирины Пашкевич баллов 8 и она, словно застряла в середине турнирной таблицы. Впереди у участниц чемпионата мира 7 игровых дней.