В Таиланде проходит чемпионат мира по тяжёлой атлетике

Внимание любителей тяжёлой атлетики в эти дни приковано к Таиланду, где проходит чемпионат мира. Очередной комплект наград сегодня был разыгран у мужчин, определявших сильнейшего в весовой категории до 56-ти килограммов. К сожалению, белорус Виталий Дербенёв выдержать жёсткую конкуренцию не сумел. В рывке могилевчанину с результатом 125 килограмм занял 4-е место. В толчке наш спортсмен реализовал лишь одну попытку: сумев зафиксировать штангу весом 142 килограмма, Виталий стал девятым. По сумме двоеборья у Дербенёва лишь седьмая позиция. Звание чемпиона мира в этой весовой категории завоевал представитель КНДР Ча Кум Чол.