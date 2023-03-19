В свои 61 он ставит мировые рекорды в жиме лёжа. Что говорит белорусский силач Вячеслав Хоронеко?

Новости Беларуси. В Минске прошел чемпионат мира, причем на форуме бились рекорды, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Отрадно, что громкие победы записали на свой счет белорусы. Артем Шукалович, корреспондент:

Пока все остальные виды спорта вне планетарных форумов, вне чемпионатов мира, у силовых видов спорта получился чемпионат мира прямо дома. Как так получилось? «Впервые за 17 лет Международная федерация доверила именно Минску»

Вячеслав Хоронеко, многократный мировой рекордсмен:

Это событие не только для этого учреждения, где проходит этот чемпионат мира по силовым видам спорта «Золотой тигр», это событие для Минска, я не побоюсь сказать, для нашей страны. Потому что впервые за 17 лет Международная федерация доверила именно Минску. Председатель просто выпрашивал, чтобы провести у нас. Артем Шукалович:

Вам покорился очередной уже рекорд. Какую планку на этот раз вы смогли покорить? «Прошла презентация белорусского жима» Вячеслав Хоронеко:

Прошла презентация белорусского жима. Что это такое? Это значит, жим лежа двух гирь одновременно с груди в течение пяти минут. Это мой конек тоже, жим лежа. Не от легкой жизни. Когда 7 лет назад у меня было две тяжелых операции, мне просто врачи сказали: ты можешь поднимать сейчас лучше лежа, потому что стоя… Ну, может закончиться все плачевно. Назвали белорусским жимом этот исторический момент. Есть народный жим, есть солдатский жим, есть жим в прямой стойке, есть многократный жим. Но это все со штангой. А именно белорусского жима нет. В моей возрастной категории свыше 60 лет с 24 я выступал при собственном весе 78 килограмм. Мне удалось планку поднять до 83 подъемов.

Вячеслав Хоронеко:

Я остался верен себе, то есть я не увеличивал на один или на два подъема. Сколько мог на данный момент, столько я и делал. Получилось на 20. Поэтому мы очень рады, что и презентация прошла, и мы установили официальные мировые рекорды. Судьей на помосте был судья международной категории, у него было три судьи национальной категории заместителями. А для регистрации мировых рекордов нужно обязательно присутствие хотя бы одного судьи международной категории, одного судьи национальной категории. Артем Шукалович:

Как у вас получается в возрасте 61 года делать то, что далеко не всем людям, которые на много лет, возможно, моложе... В чем секрет?

Вячеслав Хоронеко:

На данный момент полный возраст 61 год 10 месяцев. Но я просто не задумываюсь о возрасте, я делаю то, что я могу. Что я действительно умею. И стараюсь как бы людей подбадривать. Оптимизм, положительные эмоции должны быть всегда у человека. И то, что он делает, ему должно приносить радость. Мне это приносит радость. Артем Шукалович:

Для вас эти рекорды – это способ, скажем так… Вячеслав Хоронеко:

Самоутверждения, самовыражения, в первую очередь. Не заставляя никого ни смотреть, ни слушать. Не нравится – я никому дорогу не перехожу, вы же сами понимаете. Но кому-то это нравится, кого-то это, еще раз говорю, подхлестывает, работает над самим собой. А это самое главное. Артем Шукалович:

Заглянем в будущее. Есть уже какие-то, возможно, планы? Новые вершины? «День Независимости, День Победы, День города – это для меня святые мероприятия»