В свои 61 он ставит мировые рекорды в жиме лёжа. Что говорит белорусский силач Вячеслав Хоронеко?
Новости Беларуси. В Минске прошел чемпионат мира, причем на форуме бились рекорды, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Отрадно, что громкие победы записали на свой счет белорусы.
Артем Шукалович, корреспондент:
Пока все остальные виды спорта вне планетарных форумов, вне чемпионатов мира, у силовых видов спорта получился чемпионат мира прямо дома. Как так получилось?
«Впервые за 17 лет Международная федерация доверила именно Минску»
Вячеслав Хоронеко, многократный мировой рекордсмен:
Это событие не только для этого учреждения, где проходит этот чемпионат мира по силовым видам спорта «Золотой тигр», это событие для Минска, я не побоюсь сказать, для нашей страны. Потому что впервые за 17 лет Международная федерация доверила именно Минску. Председатель просто выпрашивал, чтобы провести у нас.
Артем Шукалович:
Вам покорился очередной уже рекорд. Какую планку на этот раз вы смогли покорить?
«Прошла презентация белорусского жима»
Вячеслав Хоронеко:
Прошла презентация белорусского жима. Что это такое? Это значит, жим лежа двух гирь одновременно с груди в течение пяти минут. Это мой конек тоже, жим лежа. Не от легкой жизни. Когда 7 лет назад у меня было две тяжелых операции, мне просто врачи сказали: ты можешь поднимать сейчас лучше лежа, потому что стоя… Ну, может закончиться все плачевно. Назвали белорусским жимом этот исторический момент. Есть народный жим, есть солдатский жим, есть жим в прямой стойке, есть многократный жим. Но это все со штангой. А именно белорусского жима нет. В моей возрастной категории свыше 60 лет с 24 я выступал при собственном весе 78 килограмм. Мне удалось планку поднять до 83 подъемов.
Вячеслав Хоронеко:
Я остался верен себе, то есть я не увеличивал на один или на два подъема. Сколько мог на данный момент, столько я и делал. Получилось на 20. Поэтому мы очень рады, что и презентация прошла, и мы установили официальные мировые рекорды. Судьей на помосте был судья международной категории, у него было три судьи национальной категории заместителями. А для регистрации мировых рекордов нужно обязательно присутствие хотя бы одного судьи международной категории, одного судьи национальной категории.
Артем Шукалович:
Как у вас получается в возрасте 61 года делать то, что далеко не всем людям, которые на много лет, возможно, моложе... В чем секрет?
Вячеслав Хоронеко:
На данный момент полный возраст 61 год 10 месяцев. Но я просто не задумываюсь о возрасте, я делаю то, что я могу. Что я действительно умею. И стараюсь как бы людей подбадривать. Оптимизм, положительные эмоции должны быть всегда у человека. И то, что он делает, ему должно приносить радость. Мне это приносит радость.
Артем Шукалович:
Для вас эти рекорды – это способ, скажем так…
Вячеслав Хоронеко:
Самоутверждения, самовыражения, в первую очередь. Не заставляя никого ни смотреть, ни слушать. Не нравится – я никому дорогу не перехожу, вы же сами понимаете. Но кому-то это нравится, кого-то это, еще раз говорю, подхлестывает, работает над самим собой. А это самое главное.
Артем Шукалович:
Заглянем в будущее. Есть уже какие-то, возможно, планы? Новые вершины?
«День Независимости, День Победы, День города – это для меня святые мероприятия»
Вячеслав Хоронеко:
100-летие «Динамо». А я сам почетный «динамовец» с 2013 года, для меня это не пустой звук. В рамках празднеств будут серьезные проходить мероприятия, и в одном из них я планирую еще один сделать рекорд в гиревом спринте. После этого пауза, все-таки тяжело, отдохнуть. И осенью наш чемпионат страны. Пока такие планы. День Независимости, День Победы, День города – это для меня святые мероприятия, поэтому, если будет возможность, конечно, я выступлю там. Может быть, без рекорда, но мастер-класс постараюсь продемонстрировать.
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