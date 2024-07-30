В спортивном комплексе имени маршала Тимошенко стартовал открытый Кубок по пулевой стрельбе

В финале сошлись две смешанные пары. Стрелки соревновались в пневматическом пистолете на дистанции 10 метров. Каждой двойке предстояло сделать по 30 выстрелов... С первых минут уверенно вела команда Владислав Демеш – Зоя Досько. Но спортсмены не смогли удержать лидерство и на последних патронах уступили паре Надежда Леоновец и Владимир Шолохов. Итоговый счет – 17:15. Третье место турнира в этой категории заняла пара Любовь Яскевич – Иван Казак.

Владимир Шолохов, победитель турнира: Сейчас мы стреляли финал, и по два очка команда забирали, буквально опережая на одну десятую. То есть у нас было одинаковое количество очков, и то они на одну десятую, то мы на одну десятую. Так что конкуренция и борьба были достойные. Были пробные – пять выстрелов всего. Дальше чуть больше времени, чуть привыкли к состоянию вот этому.

Всего в открытом Кубке Беларуси принимают участие около 160 стрелков из Беларуси, России, Кыргызстана и Азербайджана. Наиболее представительный состав у белорусов и россиян. Кроме Дарьи Чуприс и Александры Петровой, которые сейчас находятся в Париже, за медали старта борются сильнейшие спортсмены, в том числе из национальных команд.

Валентина Толкач, главный секретарь соревнований:

Российская Федерация предоставила две команды: «Россия-1» и «Россия-2». У них есть из знаменитых Каменский Сергей, это ведущий спортсмен, чемпион Олимпийских игр и мира. Также Черноусов Артем из России. Команда России привезла сильных спортсменов, где будет достойная борьба. Команда Азербайджана перевезла полный состав. И Киргизия четыре человека и, естественно, команды регионов наших областей.

В среду узнаем победителей в пневматической винтовке среди мужчин и женщин. Завершатся соревнования в воскресенье, 4 августа.