В спаринге с парнями: как готовятся белорусские спортсменки к Чемпионату мира по борьбе

Новости Беларуси. На борцовских коврах отгремели европейские страсти и теперь все держат курс на Чемпионат мира по борьбе, который пройдет у взрослых спортсменов с 21 по 26 августа в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сезоне-2017 Беларуь застолбила себе 3-ю позицию в женской борьбе по всем существующим возрастам – неплохая разминка перед мировым форумом. Самое главное теперь – сохранить набранную форму.

10-дневный сбор в родных Стайках будут венчать два заключительных международных турнира, по итогам которых и сформируется команда на Чемпионат мира в августе. 7 июля старт в Польше, а через 10 дней – в Испании. Главный тренер Олег Райхлин пригласил на кэмп 20 атлеток, в их числе как именитые – Марзалюк, Мамашук, сестры Сидаковы, так и молодежь. Основной акцент – на технико-тактические задачи.

Сергей Смаль, старший тренер женской сборной Беларуси по борьбе:

Не побоятся азиаток, японок – особенно проверить их, почувствовать, найти свои технико-тактические решения. Многие из молодежи только приехали с Европы, где было завоевано 4 бронзовых медали. Третье командное место по всем возрастам у нас в этом году. Очень приятно! Хотелось бы исправить многие ошибки, которые были до этого у нас на Европе, и на прошлом Чемпионате мира, Олимпиаде. Те, кто прошел олимпийскую практику, нуждается в большей нагрузке, поэтому Василиса и Мария в спаринге с парнями.Серебряный призер Рио, Мария Мамашук уже с головой окунулась в новое четырехлетие. В этом сезоне девушка настроена на медаль с Чемпионата мира.

Мария Мамашук, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:

Это самый крупный старт в году. Конечно, хотелось бы медаль на этом старте, потому что у меня с «мира» нет ни одной медали – ни по «молодежке», ни по «взрослым». Хотелось бы удачно выступить. Для Василисы Марзалюк предстоящий «мир» будет шестым по счету, в ее коллекции несколько бронзовых наград, но ни одного золота. Василиса – самая опытная спортсмена в беларусском стане и своих позиций сдавать не собирается, по крайней мере до Токио.