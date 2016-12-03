В случае невыхода «Динамо» в плей-офф Игорь Шуневич анонсировал применить серьёзные меры

Председатель наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск» и министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич анонсировал серьезные и непопулярные меры.

Их Шуневич готов применить к руководству, тренерскому штабу и возможно, спортсменам в случае невыхода «Динамо» в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

«Клуб не имеет права позволить себе остаться вне плей-офф два года подряд. Если так произойдет, это будет означать, что ни руководство, ни команда не в состоянии добиваться результатов, а значит и существовать в таком виде, как сейчас. Если мы не продемонстрируем игру по итогам сезона, мне как руководителю придется принять серьезные и непопулярные меры». Конец цитаты. Напомним, Динамо занимает сейчас шестое место в западной конференции и всего на одно очко опережает девятую команду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».