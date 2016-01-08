В «Силичах» прошло ежегодное первенство «Silichy Мaster Сup» среди детей в возрасте от 3 до 12 лет

Новости Беларуси. Белорусские горнолыжные склоны — для самых маленьких. Сегодня, 8 января, состоялось ежегодное первенство «Silichy Мaster Сup». Хочется отметить, что самому юному спортсмену всего 3 года и корреспондент СТВ Анастасия Бенедисюк уверена, это и есть новое поколение чемпионов, поэтому не упустила возможность взять мастер-класс.

Здесь все как в большом спорте: есть пьедестал, а с ним дух соперничества и выброс адреналина, есть подготовленная трасса со скоростным спуском, есть профессиональная экипировка и свои требования к физической форме атлетов с большими амбициями. Вот только не все они даже в школу ходят.

От трех до 12-ти — таковы границы уже шестого открытого первенства страны по горным лыжам среди спортсменов-любителей. Правда, границ как таковых на трассе и нет. Среди 60 юных атлетов — 8 из России.

По условиям гранд-слалома (эта такая разновидность горнолыжной дисциплины), побеждает тот, кто обогнёт все препятствия и спустится с горы быстрее соперников. От старта до финиша около полукилометра, да и крутизна склона впечатляет: не уступает, говорят, Альпийским.

Людмила Пастернакевич, директор Республиканского горнолыжного центра«Силичи»:

Сегодня очень популярны у молодежи и сноуборд, и горные лыжи. Когда люди уже становятся на лыжи, у них появляется первая техника, у каждого из нас появляется стремление соревноваться.

Любовь Борисова, спортсмен-любитель:

Им нужно много заниматься и учебой, и музыкой, и еще чем-то. А спортом — кровь разогнать детям все равно надо.

Помимо участников первенства, их родителей и по-настоящему оглушительной группы поддержки, не мало нынче на белорусских горнолыжных курортах и заморских туристов.

Результаты 6-го открытого первенства среди маленьких горнолыжников уже известны. И их далеко не три, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.