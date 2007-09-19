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В Шотландии стартует Футбольного чемпионата Европы-2008 среди юношей

19 сентября 2007 17:20
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19 сентября в Шотландии стартует первый квалификационный раунд отборочного турнира в 3-ей группе - футбольного чемпионата Европы-2008 среди юношей до 17 лет.

Соперниками сборной Беларуси будут -  команда Лихтенштейна, с которой подопечные Петра Михеева играют   первый поединок, а также Словакия и Шотландия. Белорусская сборная  U-17 была сформирована в 2005 и за два года из отстающей дружины в своем возрасте превратилась в команду, которая умеет побеждать.

Осталось проверить, удастся ли это доказать на главном старте. Пока же скажем, что свой последний сбор футболисты провели в Минске, а вчера вылетели в Эдинбург, откуда автобусом добрались в Данфер-млайн.

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