В Шотландии стартует Футбольного чемпионата Европы-2008 среди юношей

19 сентября в Шотландии стартует первый квалификационный раунд отборочного турнира в 3-ей группе - футбольного чемпионата Европы-2008 среди юношей до 17 лет.

Соперниками сборной Беларуси будут - команда Лихтенштейна, с которой подопечные Петра Михеева играют первый поединок, а также Словакия и Шотландия. Белорусская сборная U-17 была сформирована в 2005 и за два года из отстающей дружины в своем возрасте превратилась в команду, которая умеет побеждать.

Осталось проверить, удастся ли это доказать на главном старте. Пока же скажем, что свой последний сбор футболисты провели в Минске, а вчера вылетели в Эдинбург, откуда автобусом добрались в Данфер-млайн.

