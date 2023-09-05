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В Саудовской Аравии продолжается чемпионат мира по тяжёлой атлетике

05 сентября 2023 15:22
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В столице Саудовской Аравии продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего заявлено более 700 атлетов из 117 стран мира, среди них есть белорусы.

В Саудовской Аравии продолжается чемпионат мира по тяжёлой атлетике-1

Нашу страну представляют 10 сильнейших спортсменов. Среди них и победители II Игр стран СНГ: Геннадий Лаптев, Петр Асаенок, Павел Ходасевич. Участники разыграют 20 комплектов наград – по 10 у мужчин и женщин. Также старт является одним из этапов квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Завтра, 6 сентября, в борьбу первым среди наших атлетов вступит Геннадий Лаптев в весовой категории до 61 килограмма.

# Тяжелая атлетика # Фотофакт

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