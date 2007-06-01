В Риме стартовал очередной этап мировой серии Гран-при по прыжкам в воду

Участие в итальянском турнире принимают прыгуны из 29 стран, в том числе и из Беларуси. Сегодня выступал лишь Сергей Кучмасов - в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина. Борьбу белорус завершил на стадии полуфинала, набрав 10-ую сумму баллов. А вот завтра спор за медали поведут сразу четверо наших спортсменов. В женских прыжках с трехметрового трамплина попытают счастья Дарья Роменская и Ксения Кондрашенкова. Кроме того, Вадим Каптур и Александр Варламов поведут борьбу на вышке.