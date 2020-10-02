В Ратомке соревнования за Кубок памяти Доватора собрали наездников со всей Беларуси

Новости Беларуси. На этой неделе в Ратомке владычествует выездка: с 29 сентября по 3 октября комплекс принимает Кубок Беларуси памяти Льва Доватора, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревноваться приехали спортивные пары со всех областей страны. В программе турнира полный комплект: это Малый, Средний и Большой призы, а также КЮР. Кроме того, 30 сентября состоялись езды для лошадей 4 и 6 лет.

Алла Никонорова, участница соревнований:

Можно сказать, что это один из важнейших турниров, так как у нас даже республиканских стартов насчитывается всего три, это не так много. У нас был чемпионат зимний, чемпионат летний, и вот сейчас это основной старт, третий – Доватор.

Достаточно сильные всадники, на данный момент не угадаешь, кто будет лидером, кто будет в призах, этот состав постоянно меняется. Если мы знаем точно, что Карасева – это лидер, номер один, Ольга Сафронова – вторая, то третье-четвертое-пятое – вообще неизвестны.