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В первом своем матче на юношеском чемпионате мира по гандболу Беларусь обыграла Голландию – 37:25

21 июля 2015 17:46
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Новости Бразилии. В Бразилии в эти дни проходит юношеский чемпионат мира по гандболу, в котором принимает участие и сборная Беларуси. В своем первом матче наши ребята без труда разделались со сверстниками из Нидерландов: итоговый счет 37:25 полностью отражает расклад сил на площадке. Таким образом, в активе нашей сборной уже есть первая виктория.

В группе «С» белорусами помимо команды Нидерландов выступают сборные России, Парагвая, Туниса и Швеции. Именно со шведами белорусам предстоит сыграть второй матч.

Стоит отметить, что шведы начали выступление на мировом форуме с победы над сборной Туниса. Матч с североевропейской сборной белорусам предстоит провести уже 22 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Гандбол

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