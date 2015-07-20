Анастасия Сорокина, международный мастер, тренер FIDE: В шахматах сейчас происходит настоящий «бум»!

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - мастер FIDE, призёр чемпионата мира и чемпион Европы по шахматам среди юношей до 12 лет – Вячеслав Зарубицкий, мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира, чемпионка Европы среди юношей до 12 лет, серебряный призер чемпионата Беларуси по шахматам среди женщин (высшая лига) - Ольга Баделько, международный мастер, международный арбитр, тренер FIDE – Анастасия Сорокина.

Такие молодые, а уже с такими громкими титулами. Шахматы - это молодой спорт?

Анастасия Сорокина, международный мастер, международный арбитр, тренер FIDE:

Спорт очень древний. Но действительно, сейчас шахматы очень помолодели. Можно сказать, что на данный момент происходит «бум» у шахматов. Родители стали понимать, что очень важно не только физически подготавливать своих деток, но и умственно. Потому что все эти гаджеты вытесняют все то, что помогает ребёнку развиваться в правильном направлении. Сейчас дети начинают заниматься шахматами с трех лет. Конечно, процесс обучения таких маленьких деток ведется в игровой форме. Но уже в таком возрасте закладывается очень важное свойство у детей - просчитывать какие-то варианты и принимать самостоятельные решения.