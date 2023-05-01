В Омске завершился турнир по художественной гимнастике. Какие результаты?

Лидер сборной Алина Горносько увозит домой три золота и две бронзы. У Елизаветы Зорькиной два серебра и одна бронза. Достойно поддержало коллег и наше подрастающее поколение. Юниорка Николь Кевляк завоевала пять наград, в том числе одно золото в упражнении с лентой. В групповых упражнениях юниорская команда праздновала триумф в многоборье и дважды в финалах отдельных видов.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Всегда ждала, когда Женя организует такое великолепие. В прошлом году мы были в восторге, а в этом году, мне кажется, все удается еще лучше, еще краше, еще впечатлительнее. Все дети вдохновились, я вижу у них удовольствие от выступления. А для меня это всегда главное. Здесь совсем другая атмосфера. Мы окунулись в мир большой художественной гимнастики и стараемся ему соответствовать.

Всего за награды боролись 200 гимнасток из Беларуси, России, Кубы, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Армении.