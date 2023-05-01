В Омске завершился турнир по художественной гимнастике. Какие результаты?

В Омске завершились международные соревнования по художественной гимнастике имени двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой. По итогам старта в копилке белорусских граций 16 наград разного достоинства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лидер сборной Алина Горносько увозит домой три золота и две бронзы. У Елизаветы Зорькиной два серебра и одна бронза. Достойно поддержало коллег и наше подрастающее поколение. Юниорка Николь Кевляк завоевала пять наград, в том числе одно золото в упражнении с лентой. В групповых упражнениях юниорская команда праздновала триумф в многоборье и дважды в финалах отдельных видов.