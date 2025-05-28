Витебский «Рубон» стал бронзовым призёром чемпионата Беларуси по баскетболу

Баскетболисты витебского «Рубона» завоевали бронзовые медали чемпионата Беларуси, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В пятом поединке серии, который состоялся в Могилеве, дружина Руслана Бойдакова переиграла местный «Борисфен». Гости захватили лидерство в матче и на большой перерыв уходили с комфортным преимуществом в 8 очков. Несмотря на все усилия могилевчан отыграться, переломить ход дуэли у них так и не получилось. Победа осталась за «Рубоном» с результатом 98:90. Таким образом, витебская команда поднялась на пьедестал после 20-летнего перерыва.

После четырех встреч серии за золото между действующим чемпионом «МИНСКОМ» и победителем регулярного сезона «Гродно-93» ничья – 2:2.