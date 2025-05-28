Минск принимает Открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию

Во второй соревновательный день Открытого чемпионата Союзного государства по фехтованию, который проходит в Минске, сильнейших определили в рапире среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На награды претендовало 45 спортсменок из Беларуси и России.

К сожалению, навязать острую борьбу хозяйки турнира не смогли. Весь пьедестал заняли гости. Отметим, для соотечественников данный старт является одним из этапов отбора на континентальный форум, который состоится уже летом в Италии, и на чемпионат мира. Напомним, в 2025 году международная федерация допустила наших взрослых мастеров клинка к участию в соревнованиях под своей эгидой – как в личных состязаниях, так и в командных.

Федор Немирович, главный судья соревнований:

Не всех спортсменов, как наших, так и российских, допустили на международные соревнования. В связи с тем есть определенные нюансы. Поэтому к нам в Беларусь они приезжают с большой радостью. Конкуренция зашкаливает, потому что сюда приехали действительно самые сильные соперники. Вот у нас сегодня второй день, и здесь участвуют заслуженные мастера спорта Российской Федерации, которые победители, призеры Олимпийских игр. Но для наших спортсменов самое основное – доказать себе и доказать тем же спортсменам из России, что мы не слабые.

В минском старте принимают участие около 350 спортсменов, они разыграют 12 комплектов наград в личных и командных дисциплинах.