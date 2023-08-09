В Могилёве на Играх стартовал финал среди лучников – выступают 3 белорусские команды

Новости Беларуси. Перенесемся на могилевский стадион «Спартак», где борьба за места на заветном пьедестале разворачивается среди лучников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За соревнованиями наблюдает съемочная группа СТВ и наш собкор Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

На стадионе «Спартак» стартовала самая волнительная финальная часть соревнований. Сегодня, 9 августа, здесь разыграют пять комплектов медалей. Сейчас идут командные зачеты. И мы просто физически ощущаем, как нарастает напряжение на трибунах. Потому что на поле – мужская сборная Беларуси. Вчера, 8 августа, наши ребята Антон Терета, Станилав Барлюгов и Тимфей Прилепов одержали уверенную победу и сегодня будут бороться за золото. Что особенно приятно, Тимофей и Станислав – могилевчане. Честно скажем, наши нервы на пределе держим кулачки за наших.

Сергей Новиков, начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома:

Финальный день у нас от лица белорусской команды попали в финал три команды: мужская, женская и смешанная. Основной день для стрельбы, вся подготовка и предварительные стрельбы закончились. Здесь уже игра нервов, профессионализма у самих спортсменов. Волнение, конечно, испытывают белорусские спортсмены, потому что данные соревнования проходят на территории Республики Беларусь. Вдвойне волнительно нашим могилевчанам, которые стреляют в родном городе. Надеемся, что они справятся с волнением, напряжением и покажут достойный результат.

Сегодня мы пришли уже второй раз! Эмоции переполняют, болеем за наших. Сегодня у нас могилевчане, мы за них волнуемся, переживаем.

Круто, что у нас в городе проходят соревнования такого масштаба. Мы хотим поддержать наших спортсменов, потому что спорт – это жизнь.