В Минской области не хватает спортивных кадров - 500 вакансий!

Новости Беларуси. На Минщине планируют решить проблему нехватки спортивных кадров. В частности, не хватает тренеров по олимпийским видам спорта.

Сейчас в области 57 специализированных учебно-спортивных учреждений. Кроме того, работают 3 училища олимпийского резерва. И всего - 1200 тренеров-преподавателей.

Свободных вакансий полтысячи! В частности, востребованы тренеры по фигурному катанию и художественной гимнастике.

Между тем, спорт в области по-прежнему в приоритетах. В этом году в 4-х районах Минщины возведут новые физкультурно-оздоровительные комплексы. Бассейны появятся в Березино, Столбцах, Узде. Футбольный стадион строят в Борисове.

До 2016-го года оздоровительные центры будут работать во всех районах Минской области. С возведением новых объектов проблему дефицита спортивных кадров необходимо решить, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Петр Ивашко, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Миноблисполкома:

Спортивных кадров, особенно по специфическим видам спорта, очень не хватает. В Борисове хорошая школа художественной гимнастики. У нас работает там один специалист, а несколько групп он не потянет физически.