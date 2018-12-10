В Минске завершился турнир по таэквондо «Кубок столицы»

Новости Беларуси. Накануне в Минске завершился самый крупный детско-юношеский турнир по таэквондо «Кубок столицы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2018 году участие в нем приняло самое большое количество спортсменов: более 800 человек из Беларуси, Украины, России.

Анатолий Лиходиевский, организатор турнира по таэквандо «Кубок столицы -2018»:

Это просмотр спортсменов на следующий год. В 2019 в возрастных группах есть чемпионаты Европы и чемпионаты мира у кадетов, юниоров и детей, клубные чемпионаты Европы. Посмотреть перспективу в декабре, сформировать команду тех детей, на кого сделать акцент для того, чтобы выступить максимально хорошо.